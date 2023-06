Rijnbrug bij Rhenen enige tijd geblokkeerd door boeren met trekkers

Een groep boeren heeft enige tijd de Rijnbrug bij Rhenen met tractoren geblokkeerd. Het ging om zo'n tien trekkers, die het verkeer in beide richtingen tegenhielden. De actie duurde ruim een uur. Inmiddels rijdt het verkeer weer.

De politie zegt dat de voertuigen de opdracht hebben gekregen om de weg te verlaten. "En daar hebben ze gehoor aan gegeven", zegt een politiewoordvoerder.

Op webcambeelden van de provincie was te zien dat het verkeer muurvast stond en dat mensen buiten hun auto stonden te wachten zijn tot ze langs de blokkade konden. Het is niet duidelijk of het een spontane actie van de boeren was of dat de actie gepland was.

De Rijnbrug is een belangrijke wegverbinding tussen Rhenen (provincie Utrecht) en Kesteren (Gelderland). Wie de Nederrijn over wil steken zonder daarbij over de Rijnbrug te gaan, is aangewezen op diverse veerponten of moet fors omrijden via de A50 bij het dorp Heteren. De blokkade leidde dan ook tot een file op de provinciale weg N233.

Boerenprotest

Enkele honderden demonstranten voerden vandaag actie in Den Haag. Behalve boeren ging het ook om leden van de actiegroep Nederland in Verzet. Bij het protest werden zeven mensen aangehouden, meldt de politie. Zij weigerden bevelen op te volgen van de politie. Een arrestant verzette zich en daarbij raakten twee agenten lichtgewond.

Actiegroep Farmers Defence Force had vooraf gerekend op zo'n 10.000 mensen. De groep wilde eerst demonstreren bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer, omdat daar het debat over het landbouwakkoord aan de gang is. Maar het protest werd verplaatst naar het Malieveld, omdat er zo'n hoge opkomst verwacht werd. Uiteindelijk bleek de opkomst dus fors lager.

Een groep betogers die op weg was naar het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer werd tegengehouden door de politie. Trekkers en andere zware voertuigen waren in de stad niet welkom vanwege een noodbevel dat de gemeente had afgekondigd.