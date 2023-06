Drie aanhoudingen bij grote politieactie naar plofkraken in Duitsland

In een groot onderzoek naar een reeks plofkraken in Duitsland heeft de politie vanochtend drie mannen uit Den Bosch aangehouden. De verdachten werden opgepakt tijdens een grote politieactie in verband met een onderzoek op 25 verschillende plekken in Nederland.

Dat onderzoek draait om meer dan tien plofkraken die sinds maart 2022 in Duitsland zijn gepleegd, schrijft Omroep Brabant. De recherche in Den Bosch heeft samen met de Duitse politie een bende op het oog, die in wisselende samenstellingen werkt. Bij de plofkraken werd volgens de politie ruim een miljoen euro buitgemaakt. Bij het onderzoek bleek verder dat de verdachten voornamelijk uit de regio Den Bosch kwamen.

De politie deed met zo'n 300 agenten vanochtend invallen in de regio Den Bosch, Oss, Ankeveen, Berkel en Rodenrijs, Utrecht en Amsterdam. Daar werden verschillende huizen, loodsen en garageboxen doorzocht. De drie verdachten van 19, 26 en 31 jaar zijn daarbij aangehouden.

De 31-jarige man is op verzoek van de Duitse autoriteiten opgepakt. Voor hem is ook een overleveringsprocedure gestart. De 19-jarige verdachte is aangehouden voor wapenbezit en de laatste verdachte voor bezit van explosieven en vuurwapenbezit. Ze zitten alle drie vast. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Explosieven en vuurwapens in beslag genomen

In een garagebox van een flatgebouw in Den Bosch en een woonwagenkamp in Oss zijn explosieven gevonden die gebruikt kunnen worden bij plofkraken. Vanwege de vondst in Den Bosch werden vanochtend drie verdiepingen van de flat ontruimd. De gevonden explosieven zijn door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) op een veilige plek tot ontploffing gebracht.

In een pand in Rosmalen lag 18 kilo crystal meth. In Ankeveen en Amsterdam zijn auto's in beslag genomen. Verder zijn op verschillende locaties vuurwapens gevonden. Ook nam de politie onder meer waterscooters, contant geld en chemicaliën voor de productie van synthetische drugs in beslag.

Plofkraken over de grens

Veel plofkraken in Duitsland zijn het werk van Nederlanders. In mei bleek dat er dit jaar al ruim 60 Nederlanders zijn opgepakt voor plofkraken in Duitsland. De helft van deze verdachten kwam uit Utrecht.

Daders gaan de grens over omdat veel geldautomaten in Nederland zijn weggehaald en er meer veiligheidsmaatregelen zijn genomen om plofkraken te voorkomen. In Duitsland wordt nog veel gebruik gemaakt van contant geld en pinautomaten zijn daarom op veel plekken te vinden.

Vlakbij de flat die vandaag deels werd ontruimd, werden in 2020 ook al explosieven gevonden. Een vrouw uit Den Bosch knutselde de bommen in elkaar voor een bende plofkrakers die actief was in Duitsland.