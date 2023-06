Van der Poel kijkt uit naar Tourstart: 'Ik heb een heel ander gevoel dan vorig jaar'

"Ik heb een heel ander gevoel dan vorig jaar. Ik ben blij hoe alles tot nu toe is gelopen dit seizoen. Alles is eigenlijk naar wens gegaan", laat een opgewekte Mathieu van der Poel in aanloop naar de 110de editie van de Tour de France weten.

De 28-jarige renner van Alpecin-Deceuninck koos in 2022 voor deelname aan zowel de Giro d'Italia, waarin hij direct zeer succesvol was, als de Tour, waar hij in de elfde etappe naar de Col du Granon op moest geven.

Zo uitgerust mogelijk

Ditmaal liet Van der Poel de Giro voor wat het is om zo uitgerust mogelijk aan de start van de Tour te verschijnen, met de zege in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix al in zijn binnenzak.

Zaterdag hoopt Van der Poel, recentelijk winnaar van de Ronde van België, meteen zijn neus aan het venster te drukken in de rit van en naar het Spaanse Bilbao.

De gele trui lonkt, maar de Nederlander beseft dat het in Baskenland niet eenvoudig gaat worden gezien het profiel van de eerste etappe.