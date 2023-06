Nieuwe onafhankelijke toezichthouder voor advocatuur komt er definitief

Er komt definitief een speciale toezichthouder voor klachten en andere signalen over advocaten. Al enkele jaren was er in het kabinet en de Tweede Kamer discussie over de komst van een nieuwe, centrale waakhond voor de advocatuur. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming schrijft vandaag in een Kamerbrief dat die er nu daadwerkelijk gaat komen.

Deze nieuwe Onafhankelijke Toezichthouder Advocatuur, kortweg OTA, moet zorgen dat het vertrouwen in de advocatuur overeind blijft. De discussie over een nieuwe toezichthouder ontstond nadat meerdere kantoren en advocaten de afgelopen jaren in opspraak waren geraakt.

Zo kwam er fraude bij landsadvocaat Pels Rijcken boven water en werden liefst twee advocaten van Ridouan Taghi gearresteerd vanwege vermeende criminele praktijken. Daarbij hebben wantoestanden zoals de toeslagenaffaire volgens de Kamer aangetoond hoe belangrijk goed functionerende advocatuur voor de maatschappij is.

De nieuwe waakhond is een aanvulling op de sinds 1952 actieve Nederlandse orde van advocaten, de NOvA. Die verklaarde eerder de komst van de OTA toe te juichen, die net als deze instelling door de advocatuur zelf wordt gefinancierd. Wel zal een een klein deel van de begroting van de NOvA nu richting de nieuwe toezichthouder gaan. De rol van de lokale orden komt met de komst van de OTA te vervallen, stelt de minister.