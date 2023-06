Protestmars doodgeschoten Franse jongen loopt uit op rellen

In Nanterre is een protestmars voor de door een politieagent doodgeschoten 17-jarige jongen Nahel uitgelopen op rellen. Na afloop van de tocht in de voorstad van Parijs kwam het tot een confrontatie tussen demonstranten en de politie.

Betogers gooiden met vuurwerk, mortieren en stenen naar agenten. Ook werden journalisten die verslag deden bedreigd door relschoppers. De politie zette traangas in. Volgens Franse media werden er ook ruiten van kantoren ingeslagen en brandjes gesticht.

De tocht zelf verliep rustig, al werden er wel leuzen geschreeuwd als "politie dood" en "politie moordenaar". De tocht eindigde op de plek waar Nahel dinsdag werd doodgeschoten. Daarna brak de onrust uit.