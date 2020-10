Real Sociedad nieuwe koploper, Suárez maakt weer geen indruk bij Atlético

Getafe heeft in La Liga de eerste nederlaag geleden. Real Sociedad, de tegenstander van AZ in de groepsfase van de Europa League, won thuis met 3-0 en nestelde zich voorlopig naast Villarreal aan kop.

Aanvaller Mikel Oyarzabal opende in de eerste helft de score vanaf de stip en gaf na rust de assist bij de 2-0 van naamgenoot Mikel Merino. Portu gooide de wedstrijd in het slot door de bal over Getafe-keeper David Soria heen te stiften.

Eerder op de avond wist Atlético Madrid, drie dagen na de teleurstellende 0-0 bij nieuwkomer Huesca, de volle buit weer niet binnen te slepen. Ook thuis tegen Villarreal bleef het zonder goals.