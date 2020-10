Real Betis nieuwe koploper, Suárez maakt weer geen indruk bij Atlético

Real Betis heeft de leiding genomen in de Primera División. Het won met 2-0 bij Valencia, waar Jasper Cillessen vanaf de bank moest toekijken, en profiteerde zo van de nederlaag van Getafe bij Real Sociedad.

In de eerste helft, waarin een goal van Valencia werd afgekeurd, kreeg Betis de beste kansen en opende Sergio Canales met een licht van richting veranderd schot de score. Na rust drong Valencia aan,maar schoot Christian Tello bij een counter raak.

Getafe leed eerder op de avond de eerste nederlaag. Real Sociedad, een van de tegenstanders van AZ in de groepsfase van de Europa League, won thuis met 3-0.

Aanvaller Mikel Oyarzabal opende in de eerste helft de score vanaf de stip en gaf na rust de assist bij de 2-0 van naamgenoot Mikel Merino. Portu gooide de wedstrijd in het slot door de bal over Getafe-keeper David Soria heen te stiften.

Eerder op de avond wist Atlético Madrid, drie dagen na de teleurstellende 0-0 bij nieuwkomer Huesca, de volle buit weer niet binnen te slepen. Ook thuis tegen Villarreal bleef het zonder goals.