Na Kerber kondigt ook Wozniacki haar rentree op WTA-tour aan

Na eerder al Angelique Kerber heeft nu ook Caroline Wozniacki haar rentree op de WTA-tour aangekondigd. De Deense voormalig nummer één van de wereld wil na de zomer meedoen aan de US Open. Ook de Olympische Spelen in 2024 zijn een doel. Wozniacki, die binnenkort haar 33ste verjaardag viert, zette ruim drie jaar geleden een punt achter haar loopbaan. Samen met voormalig NBA-speler David Lee kreeg ze twee kinderen. In een interview met Vogue bekende de winnares van dertig WTA-toernooien dat ze 2,5 jaar lang geen racket had aangeraakt, maar nu is ze weer volop in training. De Deense tennisster nam afscheid na de Australian Open van 2020, het grandslamtoernooi dat ze in 2018 won. Ze stond tussen oktober 2010 en februari 2018 bij elkaar 71 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst en won in totaal dertig toernooien.

Caroline Wozniacki na haar nederlaag bij de Australian Open in 2020 - EPA

Begin augustus zal Wozniacki, die zich liet inspireren door moeder Serena Williams, in Canada haar rentree op de wedstrijdbaan maken. "Mijn eerste toernooi wordt Montreal om in het ritme te komen. En dan naar New York. Hoe lang ik kan spelen? Twee, drie jaar? Geen idee." Kerber mikt op nieuwe seizoen Begin deze week liet ook al Angelique Kerber weten een comeback in het hoofd te hebben. De 35-jarige Duitse, eveneens een voormalig aanvoerster van de wereldranglijst, werd in februari moeder van dochter Liana en hoopt in het nieuwe jaar weer van de partij te zijn.

Angelique Kerber op Wimbledon in 2022 - EPA