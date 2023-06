Astronomisch budget van games Horizon en The Last of Us II per ongeluk onthuld

Door een foutje met rechtbankdocumenten zijn per ongeluk de gigantische budgetten bekend geworden van de succesgames The Last of Us: Part II en Horizon Forbidden West. De bedrijfsgevoelige informatie over Sony en Playstation was met een zwarte stift doorgestreept, maar de tekst was toch nog leesbaar. Het ongelukje geeft een brisant inkijkje in de geheimzinnige miljardenbusiness die de game-industrie is.

Uit de stukken valt op te maken dat Horizon Forbidden West, de grootste game die ooit is gemaakt op Nederlandse bodem, 212 miljoen dollar heeft gekost en dat zo'n 300 medewerkers er vijf jaar lang aan hebben gewerkt. De zeer succesvolle zombiegame The Last of Us: Part II, waarvan het eerste deel onlangs werd verfilmd als HBO-serie, had een begroting van 220 miljoen dollar en een ontwikkelteam met zo'n 200 medewerkers.

Sony had de slordig geredigeerde documenten gedeeld met de Amerikaanse mededingingswaakhond FTC. Dat gebeurde in het kader van de rechtszaak van de FTC tegen de poging van Sony's concurrent Microsoft om game-uitgever Activision Blizzard voor een recordbedrag van 69 miljard dollar over te nemen. De FTC vreest dat die overname, de grootste ooit in de game-industrie, verschillende markten kan verstoren.

Tien keer zoveel

Eline Muijres, een Nederlandse producer bij een onafhankelijke gamestudio in Wenen, heeft verlekkerd naar de budgetten gekeken. "Ik dacht: als ik maar 10 procent van dit bedrag zou hebben, zou ik de game van mijn dromen kunnen maken. Dit is wel echt een factor honderd - of nog wel meer - dan de bedragen die kleinere gamestudio's hebben."

Volgens Muijres moeten kleine beginnende gamestudio's het soms doen met budgetten onder de 100.000 euro. "En grotere studio's gaan van 1 miljoen tot ongeveer 20 miljoen, maar ja, dat is alsnog veel minder dan dit soort bedragen."

Ze is niet bang dat kleinere studio's worden weggeconcurreerd door bedrijven met budgetten van honderden miljoenen. "Je bent altijd wel concurrent van elkaar, want je vecht om aandacht: er zit maar een bepaald aantal uur in een dag, dus je vecht als kleine studio om dezelfde aandacht als die grote studio's. Maar het blijft ook een kwestie van smaken en genres. Je ziet ook wel een trend dat zeker oudere gamers het fijn vinden om kleinere, kortere games te spelen."

Haastig teruggetrokken

De rechtbank heeft de documenten haastig teruggetrokken toen bleek dat de bedrijfsgevoelige informatie eenvoudig leesbaar was, maar nieuwssites, waaronder tech-platform The Verge, hadden de bedragen toen al ingezien en publiceren er volop over.