Perez ziek in aanloop naar Formule 1-weekend in Oostenrijk

Sergio Pérez was donderdag de grote afwezige op het Formule 1-circuit in Oostenrijk. De Red Bull-coureur is ziek en gaf geen acte de présence op de zogenoemde mediadag.

Voordat de Formule 1-wagens op vrijdag voor het eerst in actie komen op de Red Bull Ring in Oostenrijk, is er op donderdag traditioneel ruimte voor de media om te spreken met alle coureurs. Pérez liet daar echter verstek gaan.

"Gisteravond werd hij niet lekker en hij neemt een dag rust om er zeker van te zijn dat hij zo fit mogelijk is voor de race van dit weekend", aldus een woordvoerder van Red Bull.

Kwalificatie vrijdag al

Voor de teamgenoot van Max Verstappen is het hopen dat hij snel herstelt. Dit weekend wordt er namelijk voor de tweede keer dit seizoen een sprintrace verreden. Dat betekent dat de ouderwetse kwalificatie, die de startopstelling voor zondag bepaalt, al op vrijdagmiddag wordt afgewerkt. Veel tijd om weer fit te worden heeft de Mexicaan dus niet.

Dit seizoen is Pérez de voornaamste uitdager van Max Verstappen. In de superieure Red Bull pakte hij vroeg in het seizoen twee overwinningen, maar de afgelopen weekenden verliepen beduidend minder. Pérez heeft een achterstand opgelopen van 69 punten op Verstappen, maar staat nog wel tweede in de WK-stand.