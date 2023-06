Politie houdt groep tegen op weg naar Tweede Kamer bij boerenprotest

Bij het boerenprotest in Den Haag zijn zeven mensen gearresteerd, meldt de politie. Een arrestant verzette zich en daarbij raakten twee agenten lichtgewond. Een groep demonstranten probeerde van het Malieveld naar de Tweede Kamer te lopen, maar is tegengehouden door agenten:

Demonstranten voeren sinds vanmorgen actie in Den Haag. Het zijn behalve boeren ook leden van actiegroep Nederland in Verzet. Zo'n 200 demonstranten, waarvan vooral leden van Nederland in Verzet, probeerden de Tweede Kamer te bereiken. - NOS

Enkele honderden demonstranten voeren sinds vanmorgen actie in Den Haag. Het zijn behalve boeren ook leden van actiegroep Nederland in Verzet. De demonstranten werden aanvankelijk weggestuurd in de buurt van het Tweede Kamergebouw aan de Bezuidenhoutseweg, waar het debat over het mislukte overleg over het Landbouwakkoord wordt gehouden.

Nieuwe poging door 200 demonstranten

De politie heeft de actievoerders vervolgens naar het Malieveld geleid. Vanaf daar werd in de loop van de middag nog een poging gedaan om de Tweede Kamer te bereiken om daar het landbouwdebat bij te wonen. Maar de groep van naar schatting zo'n 200 mensen is tegengehouden door politie en ME. Het gaat volgens een NOS-verslaggever voornamelijk om leden van Nederland in Verzet.

Het debat over het geklapte Landbouwakkoord is voor iedereen vrije toegankelijk. Maar de groep demonstranten is volgens de politie te groot.

De zeven arrestanten weigerden bevelen van de politie op te volgen. Twee mensen zijn bij het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer gearresteerd, onder wie de bestuurder van de vrachtwagen van Farmers Defence Force (FDF), meldt het ANP.