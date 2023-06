Tekort aan zitplaatsen kost ZZ Leiden Champions League: 'Dramatische keuze'

Om op het hoogste niveau te kunnen spelen zijn er veel eisen. Naast het aantal toeschouwers bijvoorbeeld ook de vloer. Niet alle grote zalen in Nederland hebben de geschikte ondergrond, dus dat zou dan elke week opnieuw geregeld moeten worden. Alleen de zaal in Den Bosch was een reële mogelijkheid. Verburg zegt dat er gesproken is met Den Bosch, maar ook dat had meer nadelen dan voordelen.

Uitwijken naar een andere stad is geen optie volgens Verburg, die al zeventien jaar voorzitter is bij ZZ Leiden. "Wij hebben met de nieuwe hal al te maken met een enorme kostenpost, dus het past niet meer in het totale plaatje zoals wij dat voor ogen hebben. Als je het doordeweeks ergens anders moet organiseren, is dat ook veel extra werk."

Als het gaat om de kosten van het uitwijken naar andere steden wil Verburg geen exacte bedragen noemen, maar het gaat om een getal met vijf nulletjes. Meer dan honderdduizend euro dus. Een crowdfundingactie was ook geen optie. "Dan hebben we het over geld. We hebben ook geen zin om voor lege zalen te spelen en we hebben de vrijwilligers nodig. De totale belasting is te zwaar voor de organisatie, gegeven de andere veranderingen die we toch al krijgen."

Verburg deelt de frustratie over de zaal. Volgens de voorzitter is de club al heel lang bezig geweest om de gemeente duidelijk te maken dat de hal wat groter moet. "We hebben ze er keer op keer op gewezen; dit verhaal loopt al jaren. Ze hebben het nooit gewild. Dat is jammer."

Volgens aanvoerder Marijn Ververs begrijpen de spelers de keuze van de club, maar steekt de situatie enorm. "Als je kampioen wordt, verdien je het om op dat niveau te spelen. We moesten ons nog wel kwalificeren, maar we verdienden het om daarin uit te komen. Dan is het alleen maar zonde dat de gemeente een hal bouwt die niet groot genoeg is."

Dat de club later alsnog aanklopte was dus eigenlijk te laat, aldus Van der Poel. "De bouw was gestart en er waren nog andere onderhandelingspunten over onder andere de zaal, de vloer en de horeca. Daar zijn met elkaar afspraken over gemaakt."

"ZZ had de mogelijkheid om zelf te participeren, maar daar zijn ze niet op ingegaan, uit financiële overwegingen. Na veel onderhandelingen is het aantal zitplaatsen uitgekomen op 2.435. Dat zijn nog altijd 700 plekken meer dan in de vorige hal."

Ilse van der Poel, woordvoerder van de gemeente Leiden, erkent dat ZZ Leiden regelmatig aan de bel heeft getrokken over de benodigde capaciteit. "Het besluit voor de bouw van het sportcomplex en het aantal zitplaatsen in de topsporthal is in 2018 genomen. Toen maakte de club al duidelijk dat ze meer zitplaatsen wilden, maar toen besloot de gemeente dat niet te doen omdat dit veel geld zou kosten."

Het wordt dus een Europees niveautje lager voor Ververs en zijn teamgenoten. De motivatie is er niet minder om. "Twee jaar geleden haalden we de halve finales. Dat was echt een gigaprestatie. Ik denk dat het een mooi streven is om dit jaar in ieder geval de eerste poulefase door te komen, en het zou helemaal mooi zijn als we ook de tweede groepsronde overleven. Dan ga je direct naar de kwartfinales. Dat is een realistische en mooie ambitie."

"Sportieve revanche is het beste wat je kan nemen, dus daar gaan we ons best voor doen", stelt de aanvoerder vast.