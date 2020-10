Nog veel vragen over gezondheid Trump, en wanneer werd besmetting bevestigd?

Conley gaf geen duidelijk antwoord op de herhaalde vraag of Trump extra zuurstof heeft toegediend gekregen. Donderdag kreeg hij het niet, nu niet en gisteren "met het team, terwijl we er allemaal bij waren" ook niet, zei de arts. Daarmee liet hij de mogelijkheid open dat Trump gisteren in het Witte Huis wel degelijk zuurstof toegediend heeft gekregen, zoals een bron van persbureau AP schetst.

Hij had donderdag en vrijdag verhoging, zei Conley, maar is nu al 24 uur koortsvrij, krijgt geen extra zuurstof, heeft geen moeite met ademhalen en loopt rond met het gevoel dat hij zo uit het ziekenhuis kan vertrekken.

Amerikaanse media melden op basis van eigen bronnen dat de toestand van de president wel degelijk zorgelijk was en dat de komende 48 uur beslissend zijn. Vijf vragen over Trump en zijn besmetting:

Statement arts over toestand Trump: 'We zijn heel tevreden' - NOS

Conley gaf ook geen duidelijk antwoord op de vraag of de president longschade heeft opgelopen. Dat monitoren we voortdurend, zei hij.

Amerikaanse media vermoedden toen al dat het minder ging met Trump dan het Witte Huis wilde doen denken. Ze constateerden dat hij op de video ongewoon bleek en mat is en dat zijn berichtenstroom op Twitter ineens was opgedroogd.

Hoe en wanneer heeft Trump het virus opgelopen?

Waar en hoe Trump besmet is geraakt, is onzeker, maar Conley zei vandaag wel dat hij "72 uur in zijn diagnose" is, wat zou betekenen dat zijn besmetting woensdag al is vastgesteld. In dat geval zou hij nog op verschillende bijeenkomsten zijn geweest terwijl hij wist dat hij het virus had. Het zou ook betekenen dat hij op de ochtend na het debat met Biden een positieve uitslag kreeg, terwijl niemand het Biden-team waarschuwde of informeerde.

Een paar uur na de persconferentie ging een verklaring uit van Trumps arts dat hij zich had versproken. Hij bedoelde niet 72 uur maar "dag drie" en "48 uur".

Andere bronnen meldden dat hij donderdagochtend symptomen van covid vertoonde. In elk geval is hij in de week voor zijn besmetting bij een groot aantal bijeenkomsten geweest, waar het virus kan zijn overgedragen.

Op vrijdag 25 september had een nog gezond en vitaal ogende Trump op een bijeenkomst voor geldschieters voor zijn campagne in een hotel in Washington nauw contact met Ronna McDaniel, de voorzitter van de Republikeinse partij, die zich een paar dagen later ziek begon te voelen en woensdag positief werd getest.

Een dag later presenteerde Trump in de rozentuin van het Witte Huis Amy Coney Barrett als zijn kandidaat voor het Hooggerechtshof, op een bijeenkomst met 150 Republikeinse kopstukken, die veelal geen afstand hielden en geen mondkapje droegen. Het lijkt een super spreader event te zijn geweest. Zeker zes aanwezigen zijn de afgelopen dagen positief getest, onder wie Melania Trump, Trumps voormalige adviseur Kellyanne Conway, Trumps campagnemanager Bill Stepien, twee Republikeinse senatoren en oud-gouverneur Chris Christie.

Op deze beelden is duidelijk te zien dat er geen afstand werd gehouden: