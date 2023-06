Brouwer debuteert op Wimbledon, brengt aantal Nederlanders in enkelspel op drie

Gijs Brouwer doet volgende week mee aan het hoofdtoernooi van Wimbledon. Doordat hij zich afgelopen week met succes door het kwalificatietoernooi werkte, zijn er drie Nederlanders actief in het enkelspel.

Brouwer toonde zijn beste vorm op het Londense gras, waar hij alle drie de partijen zonder setverlies won. Met de zege op Otto Virtanen (6-4, 6-2, 6-4) stelde hij donderdagmiddag zijn kwalificatie veilig.

Het succes is een welkome opsteker voor Brouwer, die tot deze week zijn laatste negen officiële duels had verloren. Waarvan acht dus in een eerste ronde. "Dit jaar is het ook weer wisselvallig. Ik heb er nog geen oplossing voor gevonden. Er wordt hard aan gewerkt", beloofde hij na zijn nederlaag in Rosmalen.

Bekijk hier het interview met Gijs Brouwer in Rosmalen: