Tiener krijgt celstraf en jeugd-tbs voor doodsteken Dani (14)

Een 17-jarige jongen uit Hoorn krijgt 14 maanden celstraf en jeugd-tbs vanwege het doodsteken van de 14-jarige scholier Dani vorig jaar. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar vanmiddag bepaald.

De rechter wil dat de tiener zo snel mogelijk aan een behandeling begint en legt daarom een relatief korte gevangenisstraf op. Ook het feit dat de jongen verstandelijk beperkt is, speelde daarbij een rol, aldus de rechtbank.

Nabestaanden hebben moeite met de uitspraak. Zij vonden de eis van 21 maanden celstraf al laag. De zus van het slachtoffer is overstuur en schreeuwend de rechtszaal uitgelopen na de uitspraak, meldt NH Nieuws.

Ruzie

De 14-jarige Dani werd op 26 oktober neergestoken op het plein naast de middelbare school Oscar Romero in Hoorn. Enkele dagen later overleed hij. Honderden mensen liepen daarna mee in een stille tocht.

Kort na de steekpartij werd de toen nog 16-jarige verdachte aangehouden. De twee jongens zouden ruzie hebben gehad om geruilde kleding.