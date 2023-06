Geen slapeloze nachten, wel gezonde spanning bij potentiele afvallers Oranje

Een groot hotel, een meer en een voetbalveld. In Horst aan de Maas zit het allemaal op nog geen twee minuten lopen van elkaar. Ideale locatie dus voor de Nederlandse voetbalsters om zich voor te bereiden op het WK deze zomer. Aan de rand van het meer leeft Oranje in alle rust toe naar het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland. Alhoewel, onderhuids neemt de spanning behoorlijk toe bij de twijfelgevallen in de selectie. Vrijdag zal bondscoach Andries Jonker zijn definitieve selectie indienen bij de FIFA.

Geblesseerde Miedema sluit aan Oranje-spits Vivianne Miedema sluit zich komend weekend toch even aan bij de selectie van Oranje. Dat zegt de geblesseerde speelster zelf in het AD. Ze draait mee in het dagprogramma. De speelster van Arsenal herstelt van een gescheurde kruisband die ze in december opliep.

Onder anderen Katja Snoeijs en Wieke Kaptein leven deze dagen tussen hoop en vrees. "Maar ik slaap goed hoor," lacht Kaptein woensdagmiddag. "Ik heb niet echt stress, maar wel gezonde spanning natuurlijk." Bondscoach Jonker beschikt nu nog over 26 speelsters, maar mag er maar 23 meenemen naar het WK.

Wieke Kaptein is pas 17 jaar maar mag nu al hopen op een plaats in de WK-selectie. Haar voorbereiding bij Oranje begon alleen wel met een tegenslag: ze was een week ziek. - NOS

Voor de 17-jarige Kaptein, de motor van FC Twente die afgelopen april bejubeld werd door Jonker na haar interlanddebuut, zou het dubbeltje zomaar de goede kant op kunnen vallen. Dat ze op zo'n jonge leeftijd al tussen de beste speelsters van Nederland mag staan, is volgens haarzelf de reden dat ze tijdens de zogenoemde 'tafeltjessessie' in Horst de meest geïnterviewde speelster is.

Oefenduel Oranje verplaatst vanwege glas en stenen op veld De oefenwedstrijd die de Nederlandse voetbalsters op donderdag afwerken tegen het Onder 19-elftal is verplaatst van het Brabantse Escharen naar een veld naast het spelershotel in Horst. Op het veld van amateurclub EGS'20 bleken steentjes en glas te liggen.

Kaptein geniet er vooral van, want "mijn ouders zeggen dat ik dat moet doen." Toch geeft ze, als ze gevraagd wordt naar haar kansen om de WK-selectie te halen, antwoord als een volwassen voetbalster. "De keuze is natuurlijk aan de trainer. Dus ja, ik zie het wel." Net wel of net niet Zo nieuw als deze situatie voor Kaptein is, zo gewoon is het voor Snoeijs. De 26-jarige aanvalster zit eigenlijk altijd net wel of net niet bij Oranje. En toen Vivianne Miedema geblesseerd raakte, hield bijna niemand écht rekening met de spits van Everton als serieuze vervangster. "Ergens moet ik zeggen dat ik dat helemaal niet zo erg vond", zegt Snoeijs daarover. "Ik ben niet iemand die graag in the picture staat."

Tijdens de WK-voorbereiding van Oranje moet er om de paar dagen een aantal speelsters de selectie verlaten. Volgens aanvalster Snoeijs merk je dat in de groep. "We proberen elkaar gewoon te helpen, op en naast het veld." - NOS

Bovendien is er uiteindelijk maar één iemand in wiens picture de aanvalster moet staan: die van de bondscoach. "Hij heeft het met me besproken, dat ik me er niet door moet laten afleiden en dat hij mij wel als serieuze optie ziet." Niet zo gek, als je kijkt naar de statistieken van Snoeijs. In haar vijftien interlands wist ze maar liefst negen keer te scoren. Voor het EK afgelopen jaar liet de aanvalster al 'Miedema-cijfers' zien, maar toch ging ze niet mee naar het toernooi. Ook nu is ze nog niet zeker van haar plek, al slaapt ze er - net als Kaptein - geen nacht minder om. "Ik kan op het veld echt laten zien wie Katja Snoeijs is en wat ik voor het team kan betekenen. Dus hoe dan ook, ik ga hier met een goed gevoel weg."