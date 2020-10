Limburgse derby tussen Roda JC en Fortuna in eerste ronde KNVB-beker

De loting voor de eerste ronde van de KNVB-beker heeft een Limburgse derby tussen Roda JC en Fortuna Sittard opgeleverd.

Daarnaast zijn FC Twente-De Graafschap en een duel tussen twee ploegen die onderin de eredivisie staan, ADO Den Haag en Sparta Rotterdam, de meest in het oog springende duels.

Europese deelnemers krijgen rust

Ajax, AZ, Feyenoord en PSV stromen pas in de tweede ronde van de beker in, omdat zij nog actief zijn in de Champions League of de Europa League.

De wedstrijden in de eerste ronde worden op maandag 26, dinsdag 27 en woensdag 28 oktober gespeeld.

Bekijk hieronder de volledige loting: