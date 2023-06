Grote banken in de VS halen stresstest, maar zorgen over de vele kleinere

In economisch slechte omstandigheden zouden de 23 grootste Amerikaanse banken samen ruim 500 miljard euro kwijtraken, maar ze blijven wel overeind. Dat blijkt uit de jaarlijkse stresstest van de Federal Reserve, het stelsel van centrale banken in de Verenigde Staten.

In de test worden banken getoetst op omstandigheden in een recessie, waarbij investeringen in commercieel vastgoed bijna in waarde halveren, huizenprijzen 38 procent dalen en de werkloosheid oploopt naar tien procent.

De uitkomsten van de stresstest komen een paar maanden na het faillissement van drie middelgrote Amerikaanse banken, waaronder de Silicon Valley Bank (SVB). Die had te weinig vermogen door de oplopende rente en nieuw geld ophalen mislukte.

Volgens de Financial Times zou de SVB volgend jaar meegaan in de stresstest en mogelijk had de bank die wel doorstaan, schrijft de krant. Dat komt doordat de test geen rekening houdt met een stijgende rente, maar rekent met een hypothetische rente die bijna nul is.

Ander testscenario

De Federal Reserve waarschuwt daarom dat de huidige meetmethode "slechts één manier is om te meten" en dat banken "nederig moeten blijven over hoe risico's kunnen ontstaan".

Dit jaar heeft de centrale bank ook een nieuw, kleiner testscenario toegevoegd, zegt Rabobank-econoom Philip Marey. "Daarin is de recessie minder erg, houdt de hoge inflatie langer aan en zijn de rentes hoger." Testen met zo'n aangepast scenario is volgens Marey een goed idee: "Want dit is juist waar die drie banken in maart door onderuit zijn gegaan. Gelukkig komen ook in deze test de grote banken er redelijk uit, maar wat het met de kleinere banken doet, daarvan hebben we geen flauw idee."

Volgens de Rabobank-econoom heeft de centrale bank met de nieuwe test wel lering getrokken uit de situatie van afgelopen maart. "Maar dat hadden ze eerder moeten doen." Het zou ook goed zijn om kleinere banken mee te nemen. "Deze 23 banken zijn slechts voor 20 procent verantwoordelijk voor het commercieel vastgoed, de rest zit dus bij kleinere banken."

Versoepelde controle

Voor de banken zelf is het goed doorstaan van de test belangrijk, omdat ze daarna aandeelhouders mogen belonen zonder beperkingen van de centrale bank.

Sinds de financiële crisis van 2008 is de stresstest een jaarlijkse verplichting, maar president Trump heeft de regels versoepeld, zegt Marey: "Eerder controleerde de Federal Reserve banken met kapitaal vanaf 50 miljard dollar. Door Trump werd dat verhoogd naar 250 miljard dollar en precies onder die grens zat bijvoorbeeld de SVB."

Van de 23 geteste banken zou de Amerikaanse tak van Deutsche Bank het meeste kapitaal kwijtraken in een recessie, gevolgd door UBS America. Het hoofdkantoor van de Zwitserse bank nam eerder dit jaar Credit Suisse over, de enige Europese bank die in de problemen raakte. Dat kwam overigens niet door dezelfde oorzaken als bij de Amerikaanse banken.