Na elf jaar weer 'perfect game' in MLB; Yankees-pitcher Germán staat geen honkslag toe

Domingo Germán (New York Yankees) in de wedstrijd tegen Oakland Athletics een zogenoemde perfect game gegooid. Hij is pas de 24ste pitcher in de Major League Baseball die dat presteert.

De 30-jarige Dominicaan stond in het met 11-0 gewonnen uitduel alle negen innings op de heuvel en daarin kreeg Oakland niemand op de honken. De laatste werper die dat presteerde was Félix Hernández in 2012 voor Seattle Mariners tegen Tampa Bay.

Vierde Yankee

Germán is de vierde Yankee die daarin slaagt. Germán (die 72 van z'n 99 worpen strike gooide) kreeg in zijn laatste wedstrijd vorige week in ruim drie innings nog 10 runs en vier homeruns tegen.

"Als je denkt aan iets heel unieks in honkbal, hebben niet veel mensen de kans om een perfect game te gooien, zei Germán na afloop. "Om zoiets in mijn carrière te bereiken, is iets wat ik voor altijd zal onthouden."

"Die laatste inning was anders, heel anders. Ik voelde een druk die ik nog nooit eerder heb gevoeld", vervolgde Germán. "Ik probeerde te visualiseren wat ik daar wilde uitvoeren. Tegelijkertijd wilde ik niet de mist in gaan. Ik voelde zo veel druk, maar uiteindelijk loont het wel."