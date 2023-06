Virgin Galactic maakt eerste commerciële 'ruimtevlucht', maar hoe veilig is het?

Dat het mis kan gaan bleek in 2014, toen een ander ruimtevliegtuig van het bedrijf tijdens een testvlucht boven Californië verongelukte . Een piloot kwam om het leven, de ander raakte zwaargewond toen de VSS Enterprise crashte door een probleem met de staartvleugels. Dat euvel is verholpen en sindsdien is zoiets niet meer gebeurd.

Bijna twintig jaar na de oprichting van Virgin Galactic voert het bedrijf van de Britse miljardair Richard Branson vanmiddag zijn eerste echte commerciële vlucht uit. Zes mannen gaan met het raketvliegtuig VSS Unity naar de rand van de ruimte. Met de verongelukte onderzeeër Titan vers in het geheugen is de vraag of dat wel zo'n goed idee is.

Directeur Tommaso Sgobba van de International Association of the Advancement of Space Safety ziet wel degelijk parallellen met de geïmplodeerde Titan. "Je hebt het in beide gevallen over technologie in een extreme omgeving met een pleziertocht als doel", zegt hij tegen Space.com. "Die omgeving geeft niet veel kans op overleven als er iets misgaat." Het gebrek aan veiligheidseisen voor de commerciële vehikels vormt volgens hem een schril contrast met de strenge eisen die gelden voor de ruimtevaartorganisatie NASA van de Amerikaanse overheid.

Broeikasgas

Voor Joris Melkert telt ook de milieuschade. Ruimtetoerisme staat nog in de kinderschoenen, maar in de toekomst kan het aantal lanceringen verveelvoudigen.

Raketten stoten stoffen uit heel hoog in de atmosfeer, verklaart hij. Ook waterdamp is een broeikasgas. In lagere luchtlagen komt dat als sneeuw of regen naar beneden. Maar op die hoogte is de lucht zo ijl dat die deeltjes blijven hangen. "Met een paar raketten is dat niet zo erg, maar wel als het er heel veel worden."