Vanavond op tv: Boeren: hoe nu verder? • EU-top • Rellen in Frankrijk • Regiomusicals zijn hot

Debat over mislukt landbouwakkoord In Den Haag debatteert de Tweede Kamer vandaag over het mislukken van het landbouwakkoord: hoe moet het nu verder met het kabinetsbeleid voor boeren. Vanwege het debat protesteert boerenbelangenorganisatie Farmers Defence Force in Den Haag. FDF heeft mensen opgeroepen om met trekkers naar de stad te komen en verwacht duizenden mensen. Arjan Noorlander praat ons vanavond bij. Volg hier live het debat.

Rellen in Frankrijk Dinsdag werd de 17-jarige Nahel doodgeschoten toen hij weg wilde rijden bij een verkeerscontrole in de Parijse voorstad Nanterre. Hij zou de agenten niet hebben gehoorzaamd. Zijn dood leidde direct tot grote woede. Ook vannacht zijn er opnieuw ongeregeldheden uitgebroken in Parijse voorsteden. President Macron heeft het doodschieten van de jongen "onverklaarbaar en onvergeeflijk" genoemd.

EU-top: Toestand in Rusland en uitblijven migratiedeal Tunesië EU-leiders hadden het een paar weken geleden zelf aangekondigd: voor het begin van de EU-top moest de migratiedeal met Tunesië rond zijn. Dat is voorlopig niet gelukt. Vandaag en morgen zijn de leiders in Brussel bij elkaar voor de laatste EU-top voor de zomer, waar ze ongetwijfeld ook spreken over de ontwikkelingen in Rusland. Vanavond het laatste nieuws van correspondent Ardy Stemerding.