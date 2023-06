China wil werken aan vrede, maar zwijgt over Oekraïne op 'Zomer-Davos'

Van de energietransitie tot de laatste technologische ontwikkelingen en de staat van de wereldeconomie; aan gespreksonderwerpen geen gebrek in de Chinese stad Tianjin. Maar de muiterij in Rusland en de oorlog in Oekraïne blijft op het 'Zomer-Davos' onbesproken.

"Ik heb een ontmoeting, ik moet er snel vandoor", zegt een van de prominentere Chinese aanwezigen, gevraagd naar de olifant in de kamer op de zomerse variant van het World Economic Forum.

Vijf jaar geleden is het alweer, dat Tianjin voor het laatst gastheer was van de bijeenkomst die normaalgesproken om het jaar plaatsvindt in de Chinese havenstad. Covid en de harde maatregelen daartegen gooiden roet in het eten. Beleidsmakers schreeuwen van de daken dat de deur voor buitenlandse bedrijven wagenwijd openstaat.

Veel veranderd

De PCR-testen die bij de ingang van het congrescentrum nog worden afgenomen, zijn de laatste stuiptrekking van China's strenge zerocovidbeleid. Dat werd begin dit jaar losgelaten, maar waar partijbonzen aanwezig zijn, gelden nog andere wetten en dus zonder wattenstaaf geen toegang tot de openingsspeech van premier Li Qiang.

"Ik ben erg blij dat we elkaar weer offline kunnen ontmoeten", zegt forum-deelnemer Xue Lan, dean van het Schwarzman College aan de Tsinghua Universiteit in Peking. "Drie jaar is er niemand geweest, veel buitenlandse media weten onvoldoende over de situatie in China. De informatie is eenzijdig: het is beter om het één keer te zien, dan honderd keer te horen."

Wie zijn ogen de kost geeft in Tianjin, ziet dat er inderdaad veel is veranderd. De literatuurhoek op het Zomer-Davos wordt, naast boeken over de communistische partij, nu gedomineerd door werken van Xi Jinping in alle grote talen. Bij vorige edities mocht WEF-oprichter Klaus Schwab altijd nog enkele - weliswaar geregisseerde - vragen stellen. Dit jaar bleek ook daar geen ruimte meer voor.