Burgemeester geschokt over 'moderne slaaf' bij bedrijf in Kamerik

Burgemeester Molkenboer van Woerden reageert geschokt op de arrestatie van een vrouw gisteren in het dorp Kamerik. De vrouw wordt verdacht van mensenhandel, omdat ze 15 jaar lang in haar bedrijf een andere vrouw zou hebben uitgebuit.

Deze week deden de FIOD en de Arbeidsinspectie een inval bij het bedrijf van de 53-jarige verdachte. Om wat voor bedrijf het gaat, is niet bekendgemaakt. Het is in ieder geval geen boerenbedrijf, zegt de burgemeester.

Het slachtoffer zou er sinds 2008 worden uitgebuit. Volgens de Arbeidsinspectie is de vrouw nooit betaald voor haar werkzaamheden. Ook zou er sprake zijn van lange werkdagen en inperkingen van de persoonlijke vrijheid.

De vrouw woonde volgens de inspectie onder erbarmelijke omstandigheden in een stacaravan op het terrein van het bedrijf. Die stacaravan was niet brandveilig. De gemeente heeft 'm daarom per direct gesloten. "Het is een buitengewoon verdrietige situatie. Heel heftig dat dit kan plaatsvinden en dat mensen elkaar zoiets aandoen", reageert de burgemeester bij RTV Utrecht.

Vrouw opgevangen

De leeftijd van de uitgebuite vrouw is niet bekendgemaakt. Het slachtoffer was volgens de burgemeester verwaarloosd. "Ze is opgevangen op een geheim adres en maakt het naar omstandigheden redelijk goed", zegt Molkenboer.

De gemeente en Arbeidsinspectie buigen zich nog over de vraag hoe de uitbuiting van de vrouw zo lang heeft kunnen duren. "Was het bekend in de omgeving? Het is een vrij geïsoleerd bedrijf. Het zal iemand zijn die geïsoleerd geleefd heeft", concludeert de burgemeester.