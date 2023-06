OM onderzoekt overlijden peuter tijdens operatie

Het Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van een 3-jarige jongen in een Haags ziekenhuis. Het kind kreeg eind maart te weinig zuurstof bij een operatie en overleed daardoor enkele dagen later.

De Telegraaf schrijft op basis van bronnen dat het misging bij een oogoperatie in het Juliana Kinderziekenhuis, dat onder het HagaZiekenhuis valt. Het OM bevestigt dat het kind 'rondom' de operatie te weinig lucht kreeg.

"Voor specifiek levensreddend handelen is hij toen nog overgebracht naar een ander ziekenhuis, maar dat mocht niet meer baten. Drie dagen later is de jongen daar overleden", schrijft het OM in een korte toelichting. Daarin staat ook dat het betrokken ziekenhuis eveneens onderzoek doet.

Uitzonderlijk

Een woordvoerder wil er verder niet veel over zeggen, maar bevestigt nog wel dat het "niet heel vaak" gebeurt dat het OM betrokken wordt bij een onderzoek naar een medische procedure. Er wordt gekeken of iemand in dit geval verwijtbaar gehandeld heeft. Volgens De Telegraaf zijn de ouders van het slachtoffer nog te aangedaan om te reageren op het bericht.

Hoewel er jaarlijks honderden mensen overlijden door fouten in ziekenhuizen, noemt een expert het in de krant uitzonderlijk dat zuurstoftekort de oorzaak is. Daarvoor geeft de beademingsapparatuur bijvoorbeeld noodsignalen.

"Of de techniek heeft hier behoorlijk gefaald of er is een menselijke fout gemaakt", zegt Jan Klein, emeritus hoogleraar patiëntveiligheid aan de TU Delft. De woordvoerder van het OM zegt dat in het onderzoek alle scenario's worden onderzocht.