Na 60.000 kilometer varen eindigt Ocean Race niet op zee, maar in rechtszaal

Zo onvoorspelbaar als de zee is, zo weerbarstig is de eindstrijd van de Ocean Race. Door een juryuitspraak is 11th Hour Racing vandaag uitgeroepen als winnaar van de Ocean Race. Een flinke domper voor Team Holcim-PRB dat eerder op zee de zege had binnengehaald. Wie de uiteindelijke winnaar werd van de wedstrijd, die in januari begon en 15 juni eindigde, had alles te maken met een aanvaring tussen twee boten. Puntenverlies door botsing Wat gebeurde er precies? In de laatste etappe van Scheveningen naar Genua werd de boot van klassementsleider 11th Hour Racing aangevaren door GUYOT Team Europe. Beide boten in de IMOCA-klasse hadden schade, waaronder een flink gat in de romp. Er raakte niemand gewond, maar beide boten moesten terugkeren naar de haven in Scheveningen. Dat betekende nul punten, omdat ze dus niet over de finish kwamen. 11th Hour Racing raakte z'n plek als koploper in het klassement kwijt. Die plek ging naar Team Holcim-PRB. Bekijk hier de botsing:

Klassementsleider 11th Hour Racing komt in The Ocean Race voor de kust van Scheveningen in aanvaring met GUYOT Team Europe. - NOS

De grote vraag was of 11th Hour Racing toch punten moet krijgen, omdat zij niets aan die aanvaring konden doen. Benjamin Dutreux, de GUYOT-schipper, zei na het incident direct al dat hij verantwoordelijk was. 11th Hour Racing keerde terug naar de haven, wilde de boot repareren en doorvaren, maar zo'n onderbreking is niet toegestaan in de laatste etappe. Maar 11th Hour Racing had nog wel een andere strategie om de koppositie terug te veroveren: een verzoek tot verhaal - oftewel herziening - bij de internationale jury. Dit is een gebruikelijke procedure in de zeilsport, waarbij een team punten kan krijgen als de eindstand buiten zijn schuld aanzienlijk slechter is uitgevallen. Het team zou voor die ene etappe dan een soort gemiddelde toegekend moeten krijgen van de punten die het in voorafgaande etappes heeft gehaald. Een van de juryleden was de Nederlandse Pauline den Burger. Ze waren er in een uurtje uit, zegt ze. "Als je de regels toepast, is de beslissing niet heel moeilijk." Door dit oordeel raakt Team Holcim-PRB zijn eerste plaats in het eindklassement kwijt. Het stond namelijk maar één punt voor op 11th Hour Racing. Al met al is dit een opmerkelijk einde van een gemankeerde Ocean Race, waaraan door een tekort aan sponsoren slechts vijf boten meededen.