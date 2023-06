Den Haag dirigeert boerendemonstranten naar Malieveld

De gemeente Den Haag heeft deelnemers aan het boerenprotest opgeroepen om zonder tractoren naar het Malieveld te gaan. Vanochtend vroeg is in de stad een noodbevel ingegaan; actiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft een protest aangekondigd voor het begin van de middag.

Tientallen tractoren rijden donderdagochtend over snelweg A28 bij Staphorst richting Den Haag. Daar start om 12:00 uur een protest. Ook debatteert landbouwminister Adema vandaag over de mislukte landbouwonderhandelingen. - NOS

Van der Plas is niet te spreken over het bericht en twijfelt daarom of ze nog naar het protest gaat. "Ik wil dat FDF hier afstand van neemt en de mensen veroordeelt die op deze manier nummers doorsturen en intimideren", zei de BBB-leider bij Goedemorgen Nederland.

Op de protestplanning van FDF staan onder andere toespraken door de Kamerleden Caroline van der Plas (BBB) en Wybren van Haga (BVNL). Of Van der Plas daadwerkelijk gaat spreken, is nog de vraag, de BBB-leider twijfelt.

FDF heeft de achterban opgeroepen om naar Den Haag te komen vanwege het debat in de Tweede Kamer over het mislukken van het landbouwoverleg. Dat is vanochtend begonnen en zal tot vanavond duren. De politie staat paraat met shovels en betonblokken.

LTO en Agractie doen niet mee

Hoe hoog de opkomst vanmiddag zal zijn is niet duidelijk, maar dat het geen herhaling wordt van het massale protest in Stroe vorig jaar is inmiddels wel duidelijk.

Voorzitter Wim Brouwer van LTO Noord Gelderse Vallei organiseerde vorig jaar mede het protest in Stroe, maar heeft al aangekondigd vandaag niet te zullen aansluiten. "Ik begrijp de onvrede, maar vandaag is niet het moment. Je merkt ook wel dat het minder gedragen wordt dan in het verleden", zegt hij. "Wat ga je daar vandaag doen? Wat is het doel?", vraagt hij zich af.

Ook Agractie heeft laten weten niet mee te doen aan het protest in Den Haag, omdat de gesprekken met het kabinet nog lopen.