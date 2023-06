Spoedberaad in Parijs na nacht van rellen in Franse steden

De Franse president Macron is met een aantal ministers in spoedberaad bijeen na een nacht van onlusten in een aantal Franse steden. Aanleiding voor de onrust is het doodschieten van een jongen door een politieagent. Dat gebeurde dinsdag in Nanterre, een voorstad van Parijs. Gisteren braken in verschillende steden rellen uit. In Nanterre werd met brandbommen naar de politie gegooid, ook in andere steden werden agenten aangevallen, auto's gingen in vlammen op en ten zuiden van Parijs werd een gevangenis met vuurwerk beschoten. Het bleef tot 5.00 uur vanochtend onrustig. Verspreid over heel Frankrijk zijn zo'n 150 mensen aangehouden en tientallen agenten raakten gewond. 'Kogel door je kop' De 17-jarige Nahel werd dinsdagavond in Nanterre staande gehouden bij een verkeerscontrole. Op videobeelden is te zien dat een agent zijn pistool op hem richt en te horen is dat iemand zegt: "Ik schiet een kogel door je kop". Dan trekt de auto op en klinkt een schot. De auto botst tegen een paal en de jongen sterft ter plekke. Wat er daarvoor plaatsvond en wat er in de auto gebeurde, is in de video niet te zien.

In een voorstad van Parijs is onrust uitgebroken nadat een motoragent een 17-jarige automobilist van dichtbij had doodgeschoten. Dit zijn beelden van het incident en de onrust die volgde. - NOS