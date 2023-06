Nacht van rellen in Frankrijk na doodschieten jongen, agent schond voorwaarden gebruik wapen

De politieagent die dinsdag in de Parijse voorstad Nanterre een jonge automobilist doodschoot, hield zich niet aan de voorwaarden voor het gebruik van zijn dienstwapen. Dat zegt de officier van justitie die de dood van de 17-jarige Nahel onderzoekt. De jongen werd dinsdagavond staande gehouden bij een verkeerscontrole. Op videobeelden is te zien dat een agent zijn pistool op hem richt en te horen dat iemand zegt: "Ik schiet een kogel door je kop". Dan trekt de auto op en klinkt een schot. De auto botst tegen een paal en de jongen sterft ter plekke. Wat er daarvoor plaatsvond en wat er in de auto gebeurde, is in de video niet te zien.

In een voorstad van Parijs is onrust uitgebroken nadat een motoragent een 17-jarige automobilist van dichtbij had doodgeschoten. Dit zijn beelden van het incident en de onrust die volgde. - NOS

In de auto zaten behalve de jongen twee passagiers. Een daarvan is na verhoor vrijgelaten, naar de ander wordt nog gezocht. Het Franse OM laat weten dat er geen drugs of verboden voorwerpen in de auto zijn aangetroffen. De 38-jarige politieman die schoot, is aangehouden en wordt van doodslag beschuldigd. "Onvergeeflijk" Na verspreiding van de beelden braken gisteravond in meerdere Franse steden hevige onlusten uit. Het bleef tot aan het ochtendgloren onrustig. Verspreid over heel Frankrijk zijn zo'n 150 mensen aangehouden en tientallen agenten raakten gewond. President Macron kwam vanochtend met een aantal ministers in spoedberaad bijeen. Hij noemde het doodschieten Nahel gisteren al "niet uit te leggen en onvergeeflijk". Na de rellen van vannacht noemde hij het geweld tegen politiebureaus, scholen en gemeentehuizen "niet goed te praten". In het parlement is gisteren een minuut stilte gehouden. Ook premier Borne is geschrokken: "De schokkende beelden die zijn uitgezonden, laten een politie-ingrijpen zien dat duidelijk niet overeen lijkt te komen met de regels waar de politie zich aan moet houden."

Bloemen op de plek waar Nahel stierf - Frank Renout