RIVM bezorgd: vaccinatiegraad jonge kinderen zakt onder 90 procent

Voor het tweede jaar op rij heeft een kleiner deel van de jonge kinderen alle basisvaccinaties tegen infectieziekten gekregen. De vaccinatiegraad onder de jongste leeftijdsgroep, tot en met 2 jaar, is voor het eerst in jaren gezakt tot onder de 90 procent, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut maakt zich zorgen over de afname. Ook staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid vindt de daling "echt zorgelijk".

"Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om mensen tegen ernstige ziekten te kunnen blijven beschermen en om uitbraken van deze ziektes te voorkomen", waarschuwt het RIVM. Daarvoor is vaccinatiegraad boven de 95 procent van belang. "Als dat percentage niet wordt gehaald, is de kans groter dat bijvoorbeeld mazelen weer terugkomt."

Niet geregistreerd

Uit de nieuwste cijfers van het RIVM blijkt dat 84,2 procent van de kinderen die in 2020 zijn geboren op 2-jarige leeftijd alle standaardvaccinaties hebben ontvangen.

Het RIVM wijst erop dat in de praktijk iets meer kinderen gevaccineerd kunnen zijn. Sinds 2022 kunnen ouders ervoor kiezen om de prikken voor hun kind niet door het RIVM te laten registreren. Dat gebeurt bij gemiddeld 5 procent van de vaccinaties.