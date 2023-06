Volleybalsters Oranje overtuigen ook tegen Kroatië in Nations League

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Kroatië was de weg kwijt en kwam niet meer in de wedstrijd. Nederland reeg de punten aaneen en had vooral veel succes met slimme balletjes over het blok van Kroatië. Het eigen blok stond als een huis en leverde veertien directe punten op. Na een uur en een kwartier was de buit al binnen.

Nederland speelt de komende dagen ook nog tegen Japan (vrijdag) en Canada (zaterdag). Via de Nations League, waarin Oranje nu negende staat, zijn punten te verdienen voor de wereldranglijst. Dat is belangrijk met het oog op kwalificatie voor de Olympische Spelen.