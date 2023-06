Nieuw fietspad, maar geen fietsers; Berlijn legt aanleg fietspaden stil

Berlijn is de afgelopen jaren een fietsstad geworden. Het vorige stadbestuur, van SPD, Grünen en Die Linke, legde fietspaden aan en wist fietsen met succes te stimuleren, maar de gloednieuwe verkeerswethouder Manja Schneider van de CDU doet het anders.

Zij breekt met het fietsbeleid van haar voorganger en wil bekijken of de aanleg van fietspaden wel aansluit bij de Berlijnse verkeersbehoefte. Schneider heeft een deel van de lopende fietsverkeersprojecten stilgelegd voor een "heroverweging" van projecten waarbij mogelijk parkeerplaatsen of rijstroken verdwijnen.

En dat heeft meteen gevolgen: in de Berlijnse Ollenhauerstrasse blijft een net aangelegd fietspad voorlopig onbereden. Er is geen fietser te zien, want op het asfalt staan auto's geparkeerd. De Berlijnse fietsersbonden zijn woedend. "Het is krankzinnig wat hier gebeurt", zegt een woordvoerder.

Minder auto, veiliger op de fiets

Naar aanleiding van een referendum van fietsersbonden is in Berlijn in 2018 een speciale mobiliteitswet aangenomen. Daarin werd afgesproken dat de auto in de stad zou worden teruggedrongen, waardoor er meer ruimte zou komen voor fietsers en voetgangers.

Dat was hoognodig, zegt Ragnhild Sørensen, woordvoerder van fietsersbond Changing Cities. Berlijn had vooral smalle fietspaden van gemiddeld 80 centimeter breed, waar de veiligeheid te wensen overlaat: "Daar moeten dan tienduizend fietsers om een plekje vechten. Per jaar komen hier tussen de tien en twintig fietsers om het leven".

De afgelopen jaren heeft het groene stadsbestuur verbeteringen doorgevoerd, al zijn die volgens Sørensen onvoldoende. "Op een aantal plekken zijn goede fietspaden gemaakt, maar vaak zijn het maar stukken van 400 of 500 meter", legt ze uit. "Daarna kom je ineens op een kruispunt terecht en is het weer veel te gevaarlijk."

Changing Cities wil daarom nog meer veilige fiets- en voetpaden, ook als dat inhoudt dat er parkeerplaatsen of rijstroken verloren gaan. Maar dat gaat het nieuwe stadsbestuur van CDU en SPD te ver. De nieuwe burgemeester Kai Wegner (CDU) liet tijdens zijn verkiezingscampagne al weten dat hij geen "politiek tegen de auto" zal voeren.