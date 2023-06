'Monsterverbond' tegen komst van erotisch centrum in Amsterdam

Zo'n dertig partijen hebben zich verenigd in een "monsterverbond" tegen de komst van een erotisch centrum in Amsterdam. Volgens AT5 gaat het om uiteenlopende groepen die liever willen dat er geld wordt geïnvesteerd in het Wallengebied.

Het om verschillende ondernemersverenigingen, NH Hotels, het ROC, de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam en voetbalclub AFC. Samen stelden ze een manifest op waarin onder meer staat dat een erotisch centrum "onwenselijk is, ongeacht de locatie".

In plaats van de komst van het erotische centrum aan de noordkant of zuidkant van Amsterdam ziet het verbond liever dat het stadsbestuur de problemen op de Wallen aanpakt. "De overlastproblematiek is erg breed, van vervuiling tot criminaliteit op straat. Het gebied kan daarvoor het beste benaderd worden alsof het een groot festival is, door effectief crowdmanagement toe te passen", is het advies.

Daarnaast wil de groep dat de politie meer instrumenten krijgt om de criminaliteit in het gebied aan te pakken, zoals straatdealers, zakkenrollers en vechtpartijen. Ook moet er meer toezicht komen in de avond en in de nacht.