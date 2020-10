Nederlandse handbalsters winnen nu wel van Duitsland

In de eerste 20 minuten van de wedstrijd denderde Oranje over de Duitse vrouwen heen. Via flitsend aanvalsspel liep de wereldkampioen uit naar een voorsprong van 8-2. Vooral de jonkies startten sterk. Larissa Nusser, Bo van Wetering, Merel Freriks en vooral Dione Housheer speelden sprankelend. Housheer mikte vijf keer raak in de eerste 10 minuten. Na 20 minuten was het verschil maar liefst 10 doelpunten. Uiteindelijk ging de ploeg van de Fransman Manu Mayonnade rusten bij een stand van 18-10.

In de tweede helft was Oranje veel slordiger en onrustiger in de aanval en ook de dekking stond veel minder goed dan in de eerste helft. De Duitsers knokten zich terug in de wedstrijd in de lege Emsland Arena in het Duitse Lingen. Na een kwartier in de tweede helft was het verschil nog maar vier in het voordeel van Nederland 23-19. Via invaller Inger Smits en de achtste treffer van Housheer stelde Oranje de zege veilig.

Oranje speelde zonder de langdurig geblesseerde speelsters Estavana Polman en Delaila Amega. Het is de bedoeling dat de vrouwen in november nog een keer bij elkaar komen. Begin december speelt Nederland het EK in Noorwegen.