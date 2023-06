Ajax begint vol onzekerheden en met druk als vanouds aan voorbereiding

De vakantie is voorbij voor Ajax. Vanchtend rijden de bolides van de spelers weer als vertrouwd naar binnen op sportpark De Toekomst. Nog even in hun vertrouwde Mercedes vooral, zoals de afgelopen veertien jaar. Per 1 juli stappen de Ajacieden over naar een BMW. Ook op dat vlak een wisseling van de wacht in Amsterdam, zoals er wel meer plaatsvonden dit jaar. Met de Duitser Sven Mislintat als nieuwe directeur voetbalzaken, met Maurice Steijn als nieuwe trainer, en met een nog verre van complete selectie en een vat vol onzekerheden begint Ajax aan het seizoen 2023/24. Wie wel, wie niet Een eerste groepstraining staat donderdag nog niet op het programma. Die volgt zaterdag. Donderdag melden de eerste spelers zich op het trainingscomplex van Ajax voor de gebruikelijke medische en conditionele testen. De spelers die onlangs nog interlandverplichtingen hadden, hebben nog iets langer vakantie. Ook het Jong Oranje-trio Devyne Rensch, Kenneth Taylor en Brian Brobbey, inmiddels uitgeschakeld op het EK, geeft nog geen acte de présence. De jeugdinternationals sluiten naar verwachting pas over twee weken aan bij de groep. Nieuweling Branco van den Boomen kan zich wel melden in Amsterdam. De 28-jarige middenvelder weet de weg. Negen jaar geleden verliet Van den Boomen voor de laatste keer het complex. Verder dan Jong Ajax was hij niet gekomen.

Branco van den Boomen - Pro Shots

Via FC Eindhoven, sc Heerenveen, Willem II, De Graafschap en drie ijzersterke seizoenen bij Toulouse FC verdiende hij een terugkeer. Zijn statistieken in Frankrijk waren indrukwekkend met in zijn laatste seizoen acht assists en vijf goals in de Ligue 1 en als kroon op het seizoen het veroveren van de Coupe de France, de Franse beker. De statistiek en het oog Niet voor niks kwam Ajax bij Van den Boomen uit, want technisch directeur Mislintat laat zich graag leiden door statistieken. Zo werkte hij ook bij Borussia Dortmund, Arsenal en VfB Stuttgart. De keuze voor Steijn als coach paste ook in dat straatje. "Steijn heeft bij alle clubs waar hij werkzaam was veel betere resultaten behaald dan vooraf werd verwacht", legde Mislintat uit. "Hij heeft dus meermaals met zijn teams aangetoond een echte overperformer te zijn."

Sven Mislintat - ANP

Naast de statistieken mag Mislintat ook vertrouwen op zijn 'diamantenogen', die eerder de potentie van onder anderen Shinji Kagawa, Henrikh Mkhitaryan, Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang en Robert Lewandowski herkenden.

Met de 20-jarige Benjamin Tahirovic denkt Mislintat bij AS Roma een nieuwe diamant te hebben losgeweekt. "Hij speelt als verdedigende middenvelder in een 4-3-3-systeem en is naar mijn mening een van de grootste talenten die ik ooit op deze positie heb gezien", zei de Duitser over de Bosnische international.

Benjamin Tahirovic - AFP

Met de komst van Van den Boomen en Tahirovic is Ajax verre van klaar op de transfermarkt. Begin juni gaf Mislintat al aan elke positie dubbel bezet te willen zien en dat daarvoor in ieder geval nog een rechter centrale verdediger en een spits nodig zijn. Qua kwalitatief aanbod lijkt een extra rechtsback en rechtsbuiten ook geen overbodige luxe. Daarnaast dreigt Ajax een of meerdere sleutelspelers kwijt te raken. Jurrïen Timber is op weg naar Arsenal, Edson Álvarez kan naar Borussia Dortmund en voor Mohamed Kudus heeft onder meer Erik ten Hags Manchester United belangstelling. Het wordt daarmee een uitdagende zomer voor Mislintat. Nog een mislukte transferzomer als vorig jaar kan Ajax zich niet veroorloven. Nog een mislukt seizoen als het vorige kan Ajax zich niet permitteren. Als vanouds ligt de druk hoog in Amsterdam.