Bouw Cambuur-stadion bereikt hoogste punt: 'Helpt bij verwerken degradatie'

Het is een drukte van belang rond het bouwterrein van het nieuwe SC Cambuur-stadion in Leeuwarden. Chique hapjes gaan rond en tientallen mensen met een helm op en veiligheidsschoenen aan neuzen nieuwsgierig rond deze woensdagmiddag. Wat opvalt is de collectieve glimlach op het gezicht van zo'n beetje alle genodigden. De lichte regen en de recente degradatie uit de eredivisie mogen de pret niet drukken, er is sprake van een positieve vibe. "Een kippenvelmoment", omschrijft algemeen directeur Ard de Graaf tegenover Langs de Lijn En Omstreken zijn gevoel als de bouw van het stadion zijn hoogste punt bereikt. "Zojuist is het laatste element op de dakconstructie boven de Zuid-tribune neergezet. Die officiële handeling hebben we net mogen meemaken, een uniek moment." Bloed, zweet en tranen De Graaf weet als geen ander hoeveel bloed, zweet en tranen er achter de bouw schuil gaan. Het is een jarenlang proces geweest, waarbij positieve momenten en tegenslagen elkaar afwisselden. "Het is niet makkelijk geweest. Het lijntje is een paar keer zo dun geweest, dat we dachten dat het bij ons weg zou waaien. Maar elke keer schoten alle betrokken in een reflex om het op te lossen. We hebben nooit opgegeven en zijn altijd blijven strijden."

Exterieur van het nieuwe Cambuur-stadion in aanbouw - NOS

Het komende seizoen zal Cambuur zijn thuiswedstrijden nog spelen in de binnenstad, aan het Cambuur-plein. De bedoeling is om het nieuwe stadion met ingang van het seizoen 2024/25 in gebruik te nemen. En hoewel het nu nog niet meer is dan een karkas, een grijze betonnen bouwput, zijn de contouren van wat het moet worden goed zichtbaar. "De wethouder zei het net mooi: het is nog lang niet af, maar er zit al veel gevoel in", zegt De Graaf. De wethouder is Hein de Haan. Als echte 'Liwadder' liep hij vroeger aan de hand van zijn vader naar het stadion. "Dat gevoel raak je nooit meer kwijt, maar dit wordt een nieuw thuis voor Cambuur. Een plek waar duizenden Leeuwarders naartoe gaan komen. Je voelt dat het een bijzonder gebouw is." Katalysator Bij het project, dat bij elkaar zo'n 60 miljoen euro kost, zijn meerdere partijen betrokken. Er komt onder meer een school in het complex, twee supermarkten en een vestiging van een fastfoodketen. "Dit stadion is een katalysator voor de stad. Het zorgt er ook voor dat we ook andere gebieden in de stad kunnen ontwikkelen, zoals de plek van het huidige stadion."

Een impressie van het nieuwe stadion - SC Cambuur

Op een avondje-Cambuur kan het kolken en spoken, door de sfeer die de fanatieke supporters met elkaar maken in het huidige stadion. Om dat gevoel mee te nemen, hebben ze inspraak gehad in het ontwerp van het nieuwe stadion, vertelt De Graaf. "Waar staat Cambuur voor en wat willen jullie?", hebben we ze gevraagd. De uitkomst? "Vier losse, hoge tribunes, maximaal steil, die tot aan het veld lopen. Lichtmasten om het stadion heen. Engels, met een goede akoestiek, waarbij de mensen elkaar opzwepen en samen een goede sfeer creëren. Het moet vanaf het eerste moment een stadion zijn waar ziel in zit. Het ligt best gevoelig om die historische plek achter ons te laten. Door de mensen erbij te betrekken, hopen we gelijk een goede vibe te hebben."

Exterieur van het nieuwe Cambuur-stadion in aanbouw - NOS