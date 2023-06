Flat Den Bosch ontruimd na vondst explosieven in kelder

In Den Bosch zijn drie woonlagen van een flat ontruimd, omdat er bij een politie-inval in de kelder van het complex explosieven zijn gevonden. Volgens Omroep Brabant wonen er vooral senioren in de flat. De gemeente vangt de ouderen op in een verpleeghuis in de buurt.

Het is niet duidelijk om wat voor explosieven het gaat en hoeveelheid het er precies zijn. De politie spreekt alleen over "een grote hoeveelheid".

De Explosieven Opruimingsdienst is aanwezig en doet onderzoek. Ook hulpdiensten zijn bij het pand aanwezig. De omgeving van de flat is afgezet met lint. Mogelijk worden er ook nog kantoorpanden in de buurt ontruimd.