Overbieden op huurwoning gebeurt steeds vaker, '300 euro meer komt voor'

Bij koopwoningen kennen we het al lang: bieden boven de vraagprijs omdat je veel concurrenten hebt en je een huis echt heel graag wil hebben. Ook bij huurwoningen in de vrije sector gebeurt het steeds meer, vooral in de Randstad, blijkt uit een rondgang van de NOS bij verhuurmakelaars en bemiddelaars.

"Tegenwoordig gebeurt het hier vaker wel dan niet", zegt Sijmon de Boer van de Amsterdamse makelaar Van Huis Uit. "Tot corona was het een absolute uitzondering, maar naarmate er meer schaarste is in de huurmarkt zien we dit steeds vaker."

"De laatste tijd is het schering en inslag", beaamt Dimitry Jansen van JLG Real Estate, ook uit Amsterdam. "Een appartement had bijvoorbeeld een marktconforme huur van 2000 euro. Maar het is verhuurd aan iemand die 200 per maand meer bood. 300 euro meer is ook voorgekomen. Overbieden met zo'n 10 procent is niet ongebruikelijk."

"Je ziet wel dat er in de markt helaas gebruik wordt gemaakt van de situatie", zegt De Boer van Van Huis Uit. "Dan is de huurprijs een 'vanaf'-prijs en verwelkomt de verhuurder het als iemand meer biedt."

'Niet heel betrouwbaar'

Niet alle huurders doen mee aan overbieden. Basisschool-leraar Jim Schooneman (26) werkt in Amsterdam, woont bij zijn ouders in Grootebroek bij Enkhuizen en reageerde met zijn vriendin op een huurwoning in Amsterdam-Noord van 1200 euro.

"Tijdens de bezichtiging zei de verhuurder al dat expats aan het overbieden waren. Achteraf zei hij dat sommigen tot wel 600 euro meer wilden betalen, maar dat hij het toch aan ons wilde verhuren als we 300 meer zouden betalen."

"Financieel was dat nog haalbaar voor ons, maar deze manier van zaken doen vonden we niet heel betrouwbaar", vertelt hij. Dus trokken ze zich terug. Inmiddels hebben ze een woning van 975 euro gevonden in Hilversum.

De 30-jarige Josephine (volledige naam bekend bij redactie) zocht al maanden een woning samen met haar vriend. "Elke week wel twee bezichtigingen en steeds werden we het niet. Waarom?, dachten we. Tot we een keer in de kleine letters lazen: Als je meer biedt, is de kans groter dat je 'm krijgt."

Toen ze vervolgens hun droomhuis tegenkwamen hebben ze 105 euro overboden op de maandhuur: 2000 in plaats van 1895. En ze kregen 'm. "We kunnen het betalen, maar het is een ongelooflijk hoge huur. Je doet er het liefst niet aan mee. Maar als je in Amsterdam wil blijven wonen, dan is dit wat er blijkbaar bij komt kijken."