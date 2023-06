Kabinet scherpt regels deurverkoop aan, contract later schriftelijk tekenen

Het kabinet scherpt de regels aan voor het verkopen van abonnementen en lidmaatschappen aan de deur. Een deurverkoper die aanbelt voor bijvoorbeeld een internet-, energie,- of telefoonbedrijf of een goed doel mag straks niet meer vragen om het contract onmiddellijk te ondertekenen.

De consument moet later schriftelijk akkoord gaan en het ondertekende contract per post of mail terugsturen naar de verkopende partij.

Bij verkoop per telefoon, oftewel telemarketing, geldt al zo'n zogenoemde schriftelijkheidsvereiste. Dat betekent dat een contract pas geldig is wanneer een consument expliciet schriftelijk heeft ingestemd met het aanbod. Minister Adriaansens van Economische Zaken wil nu in de wet vastleggen dat deze regel ook voor deur-tot-deurverkoop geldt.

Betere bescherming

Adriaansens schijft aan de Tweede Kamer te willen "dat consumenten de tijd krijgen om bewust een keuze te maken, net zoals in de winkel of online, door bijvoorbeeld producten of diensten met elkaar te vergelijken".

Vooral ouderen en kwetsbare mensen worden vaak slachtoffer van agressieve deurverkoop, stelt de minister in haar plan om consumenten beter te beschermen.

De Tweede Kamer wil dat er helemaal een einde komt aan de verkoop van energiecontracten aan de deur of over de telefoon. Uit onderzoek blijkt dat er niet alleen flinke prijsverschillen zijn, maar er komen ook steeds meer meldingen van agressieve en misleidende verkoop.