Tien ziekenhuizen sluiten zich aan bij project tegen medicijnverspilling

Tien Nederlandse ziekenhuizen sluiten zich aan bij een project waarmee overgebleven medicijnen worden hergebruikt. De verwachting is dat dit een besparing van miljoenen euro's kan opleveren.

Onder de deelnemende ziekenhuizen zijn nu alle universitaire medische centra (umc's) in Nederland. Het project staat onder leiding van het Radboudumc in Nijmegen.

Het initiatief tegen medicijnverspilling begon met vier ziekenhuizen en ongeveer duizend kankerpatiënten. Vorig jaar oktober hadden die ziekenhuizen gezamenlijk 600.000 euro bespaard en daarnaast is volgens de projectleiding gebleken dat heruitgifte van dure medicijnen "haalbaar en veilig" is.

Dat leidt nu dus tot de uitbreiding van het project met meer ziekenhuizen, meldt het ministerie van VWS. Zij gaan in het kader van het project in ieder geval anderhalf jaar lang dure overgebleven medicijnen tegen kanker inzamelen en opnieuw uitgeven.

Geitenpaadje

Europese wetten maken het onmogelijk om medicijnen opnieuw uit te geven. Zoiets mag alleen in het kader van een klinische studie, schrijven de onderzoekers in een persbericht: "Uitbreiding van het onderzoeksproject vormt daarom een geitenpaadje waarmee Nederland, ondanks de Europese regels, alsnog medicijnverspilling kan tegengaan en meer bewijs kan aanleveren voor de lobby op EU-niveau."

Onderzoeker Charlotte Bekker van het Radboudumc sprak vorig jaar de hoop uit met de proef een manier te vinden om de kwaliteit van de medicijnen te garanderen, zodat de wettelijke bezwaren van tafel kunnen. Bij de proef wordt een speciale zegel op medicijnen aangebracht, waardoor goed te controleren is of ze niet geopend zijn. Ook is er een temperatuurlogger op geplaatst, waarmee te zien is of het geneesmiddel niet te warm of te koud is bewaard.

Betaalbaarheid onder druk

Bekker noemt de uitbreiding een mooie mijlpaal. "Het is fantastisch dat maar liefst tien extra ziekenhuizen gaan meedoen. Hopelijk kunnen we in een later stadium nog verder uitbreiden. Het ministerie van VWS is heel voortvarend en positief, en opent ook op Europees niveau het debat over medicijnverspilling."

Claartje Samson, voorzitter van de ziekenhuisapothekersvereniging NVZA, zegt dat heruitgifte van medicijnen tegen kanker in alle ziekenhuizen mogelijk gemaakt moet worden. "Dat is nodig, want de betaalbaarheid en beschikbaarheid van geneesmiddelen staan onder grote druk." Samson zegt dat verspilling ook niet verenigbaar is met het streven naar duurzaamheid van ziekenhuisapothekers.