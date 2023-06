Weer rellen in Frankrijk om 17-jarige die door agent werd doodgeschoten

Er zijn vannacht opnieuw ongeregeldheden uitgebroken in Parijse voorsteden vanwege de dood van een 17-jarige automobilist afgelopen dinsdag. De jongen werd bij een verkeerscontrole doodgeschoten door een agent.

Vannacht gingen een tram en enkele bussen in vlammen op, werd een school vernield en een politiebureau aangevallen, melden Franse media. Agenten werden bestookt met molotovcocktails, stenen en vuurwerk. De politie schoot met rubberen kogels op de relschoppers. Rond 02.00 uur waren er 77 mensen aangehouden in de hele regio Île-de-France.

Net als gisternacht waren er niet alleen rellen in Parijse voorsteden, maar ook in andere delen van het land. Zo waren er confrontaties met de politie en werden auto's in brand gestoken in Lille, Amiens, Saint-Étienne, Dijon, Clermont-Ferrand, Straatsburg en Lyon.

Woede na incident

Dinsdag werd de 17-jarige Nahel doodgeschoten toen hij weg wilde rijden bij een verkeerscontrole in de Parijse voorstad Nanterre. Hij zou de agenten niet hebben gehoorzaamd.

Het incident leidde direct tot grote woede onder buurtbewoners, die naar het politiebureau gingen om te demonstreren. Dat liep al snel uit op rellen, ook in andere Parijse voorsteden en andere steden in Frankrijk. Daarbij werden tientallen auto's in brand gestoken, 25 politieagenten raakten gewond en 31 mensen werden aangehouden.

Er werd vannacht rekening gehouden met nieuwe rellen. Daarom waren meer dan 2000 agenten op de been in Parijse voorsteden.

President Macron noemde het doodschieten van de jongen "onverklaarbaar en onvergeeflijk". Ook andere Franse prominenten, zoals voetballer Kylian Mbappé en acteur Omar Sy, betuigden hun medeleven met de nabestaanden van het slachtoffer.

Dit zijn de beelden van het schietincident en de onrust die volgde: