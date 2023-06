Premier boos over delen van telefoonnummers CDA'ers: 'Pure intimidatie'

Politici reageren verontwaardigd op een bericht dat rondgaat op sociale media waarin telefoonnummers van CDA'ers worden gedeeld. In het bericht staan een foto van Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever, een aankondiging van het boerenprotest vandaag in Den Haag en daaronder de namen en telefoonnummers. "Kan je niet naar Den Haag, maar wil je wel iets nuttigs doen? De druk mag worden opgevoerd bij het CDA!", staat in de oproep. Daaronder staan de namen en telefoonnummers van CDA'ers die zich met landbouw bezighouden, onder wie Tweede Kamerleden Derk Boswijk en Eline Vedder. Zij doen vandaag namens het CDA mee aan het debat over het geklapte landbouwoverleg. Vedder laat op Twitter weten dat ze is bestookt met telefoontjes. Ze is er naar eigen zeggen "knap ziek van".

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

FDF-voorman Van den Oever zegt tegen de NOS dat hij niet verantwoordelijk is voor het bericht. "Dit is niet van ons, we hebben geen Twitter. Ik heb die nummers niet geplaatst." Hij zegt evengoed "geen medelijden" te hebben met de politici die nu platgebeld worden. "Ik ben er ook niet rouwig om. Ze mogen ze prima bellen, daar zijn telefoons voor." Een screenshot van het gedeelde filmpje:

Afbeelding ter illustratie - Twitter

FDF heeft opgeroepen vandaag te gaan demonstreren in Den Haag. De partij richt zich op sociale media al langer specifiek op het CDA. "Het CDA gaat de stekker uit het kabinet trekken. Ze weten het zelf nog niet, maar wij weten het wel", zei Van den Oever onlangs in een video. 'Schofterige intimidatie' Premier Mark Rutte noemt de oproep om CDA'ers te bellen pure intimidatie. Volgens hem is het ongelooflijk laf en moet dit echt stoppen. "Je mag het in Nederland allemaal met elkaar over dingen oneens zijn, maar je gedraagt je fatsoenlijk en respectvol. Zo kun je in een beschaafd land niet functioneren."

Mark Rutte reageert op berichten die rondgaan op sociale media waarin telefoonnummers van CDA'ers worden gedeeld. "Kan je niet naar Den Haag morgen, maar wil je wel iets nuttigs doen? De druk mag worden opgevoerd bij het CDA!", staat in de oproep. - NOS