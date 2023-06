Politici boos om online delen van telefoonnummers CDA'ers: 'Schofterige intimidatie'

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

FDF-voorman Van den Oever zegt tegen de NOS dat hij niet verantwoordelijk is voor het bericht. "Dit is niet van ons, we hebben geen Twitter. Ik heb die nummers niet geplaatst."

Van den Oever zegt dat hij evengoed "geen medelijden" heeft met de politici die nu platgebeld worden. "Ik heb er niks mee te maken, maar ik ben er ook niet rouwig om. Ze mogen ze prima bellen, daar zijn telefoons voor."

FDF heeft opgeroepen donderdag te gaan demonstreren in Den Haag. De partij richt zich op sociale media al langer specifiek op het CDA. "Het CDA gaat de stekker uit het kabinet trekken. Ze weten het zelf nog niet, maar wij weten het wel", zei Van den Oever onlangs in een video.

'Schofterige intimidatie'

CDA-leider Wopke Hoekstra noemt het bericht op Twitter "verwerpelijk en onacceptabel". "Met volksvertegenwoordigers kun je het eens zijn of niet. Zo werkt onze democratie. Maar nummers openbaar maken om mensen te intimideren, gaat alle grenzen van fatsoen voorbij. Stop daarmee."

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma spreekt van "schofterige intimidatie", terwijl CDA-minister Hugo de Jonge het "een pathetische poging tot intimidatie" noemt. "Echt geen enkele CDA'er is hier van onder de indruk. En echt geen enkele boer is hierbij gebaat."

Ook buiten het CDA wordt met verontwaardiging gereageerd op het bericht. Justitieminister Dilan Yesilgöz vindt de actie "walgelijk, intimiderend en laf". ChristenUnie-leider Mirjam Bikker zei woensdag laat in een debat: "Ik ben er zo boos om." En ook Jesse Klaver (GroenLinks) keurt de "pure intimidatie" af.

Politici vaker geïntimideerd

"De intimidatie van CDA-kamerleden door FDF is onbegrijpelijk en ontoelaatbaar", reageerde D66-leider Sigrid Kaag. Zij kreeg zelf vaak te maken met intimidatie. Zo werd ze begin vorig jaar bedreigd door een man die met een brandende fakkel naar haar huis ging en leuzen schreeuwde.

Veel politici zijn de afgelopen jaren bedreigd of geïntimideerd, ook rond de boerenprotesten. Zo werd minister Christianne van der Wal (Stikstof) vorig jaar thuis opgezocht door protesterende boeren.

Het delen van gegevens op sociale media voor intimiderende doeleinden wordt doxing genoemd. Kamer en kabinet willen dit strafbaar stellen.