Wethouder erkent: problemen bij hulpdiensten Amsterdam door 'knip'

Ambulance- of brandweerwagens mochten diverse keren, soms tijdens spoed, van verkeersregelaars niet meteen doorrijden. schrijft Van der Horst in een brief aan de raad. In de brief somt ze verschillende gevallen op die de afgelopen twee weken hadden plaatsgevonden. Die brief schreef zij, nadat stadszender AT5 eerder vandaag over de incidenten had bericht .

Hulpdiensten in Amsterdam zijn de afgelopen twee weken in de problemen gekomen door het verkeersexperiment op de Amsterdamse Weesperstraat. Dat moest verkeerswethouder Melanie van der Horst vanmiddag in de Amsterdamse gemeenteraad erkennen in een debat over de zogenoemde 'knip'

Met de experimentele knip, die zes weken duurt, wil de gemeente Amsterdam kijken of daardoor uiteindelijk minder auto's de weg opgaan. De afsluiting geldt tussen 06.00 en 23.00 uur. In de nacht zijn alle afsluitingen open, omdat het dan minder druk is.

Sinds de proef hebben ambulances met zwaailicht, tegen de afspraken in, meerdere keren voor een dichte slagboom gestaan doordat er een technisch probleem was met het scannen van de toegangssticker, schrijft NH Nieuws. Ook bij de brandweer zijn er sindsdien verschillende incidenten geweest met wagens die niet door de slagbomen konden of mochten.

In één geval deed de brandweer vanwege de knip er twintig minuten langer over om bij een melding te zijn. Volgens de brandweer ging het om een automatisch brandalarm bij een hotel. Omdat de brandweer zo laat pas bij het hotel was, moesten hotelgasten bijna een half uur buiten staan.

Bij zowel personeel van de brandweer als ambulance is er zorg over de knip. Zo vragen de hulpdiensten zich af of ze wel op tijd hulp kunnen verlenen en zijn ze bezorgd dat ze op andere plekken vast komen te staan, omdat het verkeer vanwege de proef andere routes neemt. In de brief doet Van der Horst de toezegging om voortaan dagelijks contact te houden met de leiding van de nood- en hulpdiensten, "zodat operationele signalen niet kunnen blijven hangen en we de veiligheid te allen tijde garanderen".

Experiment van zes weken

Sinds 12 juni is de Weesperstraat in het centrum van de stad gedeeltelijk afgesloten voor autoverkeer.

Hulpdiensten vormen een uitzondering op de regel en mogen wel door de slagbomen op de Weesperstraat rijden. Waar dit eerst alleen voor voertuigen met sirenes gold, besloot de gemeente onlangs dat alle voertuigen van hulpdiensten door mogen rijden. Dat geldt dus voor ambulances, politie en brandweer.

Wethouder: informatie niet eerder gedeeld

In het debat over het verkeersexperiment bleek dat de gemeenteraad verdeeld is over de knip. Zo vindt Denk de proef "ronduit asociaal" en noemt CDA het experiment "een drama van een aangekondigd fiasco". D66, de PvdA en Partij voor de Dieren blijven wel achter de knip staan. Zo sprak fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Anke Bakker van "een dappere proef".

Daarnaast is er ophef over de informatie die Van der Horst over de hulpdiensten en knip heeft gegeven. Ze ontkende in eerste instantie dat er sprake was van problemen bij de hulpdiensten door de knip. Toen AT5 meldde dat die problemen er wel degelijk waren, erkende Van der Horst in een brief aan de raad dat ze de raad onvolledige informatie had gegeven.

Meerdere partijen reageerden verbijsterd op de brief. Zo vond VVD-raadslid Wijnants het onbegrijpelijk dat Van der Horst de zorgen bij de hulpdiensten in eerste instantie ontkende. JA21-raadslid Kreuger vroeg zich af of de wethouder de afgelopen twee weken wel 'in control' was. Het debat over de knip gaat vanavond verder. Oppositiepartijen VVD, CDA, SP, JA21 en Denk overwegen een motie van afkeuring tegen Van der Horst.