Groen licht voor burgerforum over klimaat, maar ook vrees voor mislukking

Er komt een Burgerforum Klimaat, waarin een groep burgers met de politiek kan meepraten over klimaatbeleid. Het kabinet kan de gewogen loting van 175 deelnemende burgers in gang gaan zetten, nu de Tweede Kamer groen licht heeft gegeven voor het forum.

In het Kamerdebat vanavond over het burgerforum was er naast enthousiasme ook veel twijfel te horen en uitten Kamerleden hun vrees voor een mislukking. Als te weinig mensen zich vertegenwoordigd voelen of als de politiek de adviezen van het burgerforum naast zich neerlegt, voedt dit juist het wantrouwen, zo zeiden verschillende Kamerleden.

Niet mee bemoeien

Ook werden kanttekeningen geplaats bij de vraagstelling die wordt voorgelegd aan het burgerberaad. Die vraag luidt: 'Hoe kunnen we als Nederland eten, spullen gebruiken en reizen op een manier die beter is voor het klimaat?'

SP-Kamerlid Renske Leijten vond die vraag beperkend. "Het gaat toch weer over de eigen consumptie met dat oude motto 'Een beter milieu begint bij jezelf.'", zei ze. "Maar als u onder de rook van weet ik wat voor fabriek woont dan is het 'Nee, daar gaat het nu niet over'."

Leijten vond ook dat het kabinet zich niet moest bemoeien met wie de voorzitter wordt van het forum, zoals in de huidige opzet wel het geval is. De SP is vanwege de bezwaren op dit moment nog geen voorstander, zei ze.

De Partij voor de Dieren is in principe voor, mits goed georganiseerd. "Anders zorgt het juist voor afbraak van het vertrouwen", zei PvdD-Kamerlid Christine Teunissen. "Bijvoorbeeld als niet duidelijk is wat je met het advies van de burgers doet of geen enkele uitkomst overneemt."

Verder vroeg ze zich hardop af wat er zou gebeuren als er voor de burgervoorstellen geen meerderheid in de Tweede Kamer was. Daar kwam in het debat geen duidelijk antwoord op. Geen van de politieke partijen wilde garanderen altijd voor zo'n voorstel te zullen stemmen.