Vitesse probleemloos langs Heracles, weer belangrijke rol voor Tannane

De grootste kans van de eerste helft was aanvankelijk voor Heraclied Rai Vloet. Na een fout van Riechedly Bazoer dook hij vrij op voor doelman Remko Pasveer, maar schoot hij naast.

Openda kon na een halfuur - op het randje van buitenspel - de bal makkelijk binnen schuiven. De VAR bekeek de beelden nog uitvoerig, maar de aanvaller kreeg het voordeel van de twijfel. Nog geen drie minuten later was het weer raak. Tannane zette de aanval op, Openda kon breed leggen en Darfalou rondde af.

Vitesse maakte het verschil met twee treffers kort achter elkaar in de eerste helft, waarna het niet meer in de problemen kwam.

In een tamelijk rustige wedstrijd heeft Vitesse geen kind gehad aan Heracles Almelo. De Arnhemmers wonnen in eigen huis met 3-0, dankzij doelpunten van Loïs Openda, Oussama Darfalou en Oussama Tannane.

Na rust begon Heracles met liefst drie invallers binnen de lijnen, maar dat mocht niet baten. Vitesse bleef de baas en tegen zijn oude club schoot Tannane na een uur spelen met scherp. De linkspoot vond met een bekeken schot de verre hoek.

De club uit Arnhem is het seizoen goed begonnen, in vier duels is dit de derde zege voor Vitesse. Heracles staat elfde.