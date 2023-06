Madonna lag op ic met bacteriële infectie, stelt tournee uit

Zangeres Madonna heeft enkele dagen op de intensive care gelegen met een bacteriële infectie. De gezondheid van de Amerikaanse verbetert inmiddels, maar ze krijgt nog steeds medische zorg. Dat meldt haar manager Guy Oseary op Instagram.

De verwachting is dat de 64-jarige zangeres volledig zal herstellen, schrijft Oseary. Vanwege de gezondheidsproblemen is besloten om Madonna's tournee The Celebration Tour voorlopig uit te stellen, die oorspronkelijk 15 juli zou starten. Er komt zo snel mogelijk meer informatie over een nieuwe startdatum en nieuwe datums voor uitgestelde shows.

De eerste optredens in Europa stonden halverwege oktober gepland. Madonna zou begin december twee keer optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam.

De Amerikaanse zangeres brak begin jaren 80 door met haar debuutalbum Madonna. In de jaren daarna scoorde ze wereldhits met nummers als Like a Virgin, La Isla Bonita en Like a Prayer. Inmiddels heeft Madonna - ook wel Queen of Pop genoemd - meer dan 250 miljoen albums verkocht.