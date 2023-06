Hard werken en afdingen, Dordrechts Museum bemachtigt uniek schilderij

"Het is geen gewoon schilderij", vertelt hij. "Van een afstandje denk je dat er écht een deuropening zit. Als je dichterbij komt, weet je natuurlijk dat dat niet zo is. Maar dan zijn er nog tal van details en bijzondere dingen waardoor je om de tuin geleid wordt, en wordt meegenomen in het verhaal van het schilderij."

'Lezende jongeman in een Renaissancepaleis' heet het werk, en het is een geschilderde deuropening op ware grootte, meer dan twee meter hoog dus. Van Hoogstraten was gespecialiseerd in dat soort perspectiefstukken, waardoor het lijkt alsof je door het schilderij naar een andere wereld kijkt. Volgens conservator Sander Paarlberg is dit het hoogtepunt van hun Van Hoogstraten-verzameling.

Ook binnen de schilderkunst beoefende hij bijna alle genres die er zijn: van portretten en stillevens, tot perspectiefstukken als 'Lezende jongeman in een Renaissancepaleis' dus. Het Dordrechts Museum heeft de grootste Van Hoogstraten-verzameling ter wereld, met in totaal nu zestien schilderijen.

Van Hoogstraten leefde van 1627 tot 1678 en bracht een groot deel van zijn leven door in Dordrecht. Conservator Paarlberg: "Hij was een enorm veelzijdig man: naast schilder ook dichter en hij schreef romans en toneelstukken."

Hard werken en afdingen

Een jaar geleden werd het schilderij al geveild, maar toen greep het museum mis. Een kunsthandelaar kocht het van de bekende modeontwerper Hubert de Givenchy, die het in zijn appartement in Parijs had hangen.

"We zijn daarna met die kunsthandelaar gaan praten, in de hoop het toch te kunnen bemachtigen", vertelt Femke Heetman, de directeur van het Dordrechts Museum. "En dat was enorm hard werken."

Uiteindelijk lukte het om het werk voor 1,85 miljoen euro over te kopen. Daarmee is het één van de duurste aankopen die het museum ooit heeft gedaan. Toch ziet Heetman het als een goede deal: "Op de veiling werd het aangeboden voor tussen de 2 en 2,5 miljoen euro. We zijn blij dat we af hebben kunnen dingen."

Het museum hoefde overigens niet alléén voor die kosten op te draaien: een deel van het bedrag is betaald uit fondsen en ook de gemeente Dordrecht deed een bijdrage.