Toptransfer binnen Londen: Havertz voor 70 miljoen van Chelsea naar Arsenal

De binnenlandse transfer is een flinke stap omhoog voor Havertz. Chelsea eindigde vorig seizoen als twaalfde, Arsenal werd tweede in de Premier League. "De mentaliteit binnen Arsenal is erg goed, dat kun je gewoon voelen. Daarom was het de laatste tijd erg moeilijk om tegen Arsenal te spelen", aldus de aanvallende middenvelder, die ook in de spits uit de voeten kan.

Arsenal was vorig seizoen lange tijd koploper, maar moest de titel aan Manchester City laten. "Het doel is om prijzen te winnen, ik ga alles geven om dat te bereiken."

Winnende in Champions League-finale

Chelsea betaalde in 2020 nog 80 miljoen euro aan Bayer Leverkusen voor Havertz. De 35-voudig Duits international maakte in 91 competitieduels 19 doelpunten voor the Blues.

Zijn hoogtepunt beleefde Havertz in de Champions League-finale van 2021, toen hij het winnende doelpunt maakte tegen Manchester City (1-0). Met Christian Nkunku van RB Leipzig haalde Chelsea voor 60 miljoen euro al een opvolger in huis.

Vermoedelijk zal Havertz niet de grootste aankoop van Arsenal zijn deze zomer. De Gunners hopen middenvelder Declan Rice voor een slordige 100 miljoen euro over te nemen van West Ham United. Ook Ajax-verdediger Jurriën Timber wordt al enige tijd in verband gebracht met de club uit Noord-Londen.