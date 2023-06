Hockeyers kloppen Nieuw-Zeeland en maken zich op voor 'finales' tegen België

Het eerste doelpunt in het Wagener Stadion in Amstelveen- van Koen Bijen - was een mooie aanval over meerdere schijven die fraai werd afgerond, vier minuten voor het verstrijken van het eerste kwart. Een beter begin dan drie dagen geleden, toen Oranje verrassend met 2-0 achter kwam tegen Nieuw-Zeeland en met moeite met 3-2 won door een treffer vlak voor tijd.

De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League, op een uiteindelijk makkelijke avond, met 4-1 gewonnen van nummer laatst Nieuw-Zeeland, dat al gedegradeerd is.

Het verzet van Nieuw-Zeeland leek gebroken maar Nederland was slordig in de afwerking. Uit het niets kwam Nieuw-Zeeland zelfs op 2-1 via Dylan Thomas in het derde kwart. De goal leek afgekeurd te worden door gevaarlijk spel, maar na ingrijpen van de VAR bleef het doelpunt toch staan, tot ieders verbazing.

Spannend werd het niet echt door de onmacht van de Nieuw-Zeelanders, en zes minuten voor tijd scoorde Jip Janssen van Kampong uit een strafcorner: 3-1. Niet veel later maakte Jasper Brinkman via een strafbal aan alle onzekerheid een eind: 4-1.

Tegen België om de titel

Dankzij de zege heeft Oranje alles nog in eigen hand in het landentoernooi. Verslaat de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee komende week olympisch kampioen België twee keer in Antwerpen, dan wint Oranje net als vorig jaar de Pro League.