Ruim honderd mensen bij stille tocht voor doodgestoken Antoneta in Den Haag

In Den Haag hebben ruim honderd mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de 36-jarige Antoneta, die vorige week in een filiaal van Albert Heijn werd doodgestoken.

De tocht begon op de Laan van Reagan en Gorbatsjov en eindigde bij de Albert Heijn waar Antoneta werd doodgestoken. Deelnemers aan de stoet droegen een wit shirt met een foto van de vrouw en hadden kaarsen of witte rozen bij zich. De meegenomen kaarsen en bloemen werden ook bij de supermarkt achtergelaten, schrijft Omroep West.

De stille tocht werd georganiseerd door een ex-collega van Antoneta. "De behoefte in het team van oud-collega's is groot voor deze tocht. We hebben het gevoel dat we geen afscheid hebben kunnen nemen", zei ze eerder tegen Omroep West.

Bekijk hier hoe de stille tocht verliep: